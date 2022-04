TVP Dokument przygotowała serial "Ukraińcy". Premiera w czwartek 7 kwietnia o godzinie 20.10

„Ukraińcy” to dokumentalne spojrzenie na mieszkających w Polsce emigrantów oraz uchodźców z Ukrainy. Bohaterami serialu są osoby w różnym wieku, pochodzące z różnych środowisk i regionów Ukrainy.

"Wszystkim będziemy towarzyszyć z kamerą zarówno w chwilach trudnych, gdy doświadczają skutków wojny, jak i w momentach radości i nadziei, gdy pokonują przeciwności losu. Naszych bohaterów poznamy w życiu codziennym, przyjrzymy się ich zmaganiom, aspiracjom i marzeniom. Odwiedzimy ich rodziny na Ukrainie i razem w Polsce ugościmy ich bliskich przyjaciół" - zapowiada Biuro Prasowe TVP.

Każdy odcinek to jedna, zamknięta historia. Dla nas Polaków będzie to też okazja, by przejrzeć się w oczach naszych sąsiadów. Liczba obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce wzrasta od lat. To był naturalny temat do dokumentalnego opowiedzenia, gdyż ta migracja pociągnęła za sobą olbrzymie zmiany na terenie całej Polski. Zawsze pojawiały się jednak pytania: na ile my się tak naprawdę znamy? Żyjemy razem, czy obok siebie?