Tutaj Matka Natura nie zna litości, poznaj najstraszniejszą plażę Portugalii

Praia do Norte — najstraszniejsza plaża Portugalii

Nazare to piękna miejscowość w Portugalii, która słynie z niesamowitych plaż. Jedną z najbardziej znanych jest Plaża Północna — Praia do Norte, która oferuje niesamowity widok. Co więcej, plaża ta przyciąga także zaawansowanych miłośników surfingu.

Jednym z największych atutów Praia do Norte są ogromne fale, które osiągają tu nawet 30 metrów wysokości. To jedno z najwyższych fal na świecie i budzi ono szacunek do matki natury. Plaża ta jest więc często odwiedzana przez surferów.

Najodważniejsi surferzy próbują swoich sił z falami przy Plaży Północnej w Nazare. To zdecydowanie ekstremalne hobBy.



CC BY 2.0 Luis Ascenso/wikimedia.org/zdjęcie ilustracyjne

Plaża znajduje się na wysokim klifie, co zapewnia niezwykłe wrażenia wizualne, ale również wpływa na to, że fale przy niej są wyjątkowo wysokie i silne. W ciągu roku, zwłaszcza w okresie zimowym, fale sięgające nawet 30 metrów wysokości przyciągają profesjonalnych surferów z całego świata, którzy chcą spróbować swoich sił w trudnych warunkach.