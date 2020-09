Turystyka w Krakowie przechodzi ciężki zawał. Straty są ogromne, a ich odrabianie potrwa wiele lat

Zobacz galerię (2 zdjęcia) Krajowi turyści latem dopisali, ale zagranicznych przyjeżdża wciąż do Krakowa wiele razy mniej niż przed pandemią. Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press Zobacz galerię (2 zdjęcia)

2311 turystów zagranicznych nocowało we wszystkich krakowskich hotelach w całym drugim kwartale 2020 roku. Rok wcześniej było ich 315 708, czyli… 137 razy więcej. To pokazuje skalę dramatu, z jakim muszą się mierzyć właściciele obiektów nastawionych dotąd głównie na obsługę cudzoziemców. W miejscach skoncentrowanych na turystach krajowych spadek ten był znacznie mniejszy, bo „tylko” osiemnastokrotny: z 634 199 do 43 414 osób. W dodatku obiekty „krajowe” w lipcu i sierpniu ożyły, niektóre otarły się nawet o najazd turystów, notując frekwencję na poziomie sprzed pandemii. Ale w hotelach nastawionych na obcokrajowców poprawa była i jest mizerna. Rok 2020 wydaje się dla nich stracony, również 2021 nie zapowiada się lepiej. Odrabianie strat potrwa długie lata – o ile w ogóle da się je odrobić, skoro wedle najnowszych prognoz względna normalność w branży ma wrócić w sezonie 2023/24…