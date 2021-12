Turysta z Wielkiej Brytanii chciał uniknąć kwarantanny. Strażnikom granicznym pokazał fałszywy certyfikat szczepień

Dokumentem tym posłużył się obywatel Wielkiej Brytanii, który przyleciał do Polski w celach turystycznych. Młody mężczyzna nie miał wykonanego żadnego szczepienia przeciwko COVID-19 i mimo to - mając świadomość obowiązujących przepisów sanitarnych - postanowił udać się w podróż lotniczą.

W celu uniknięcia kwarantanny 21-latek przedstawił do kontroli strażnikom granicznym sfałszowany certyfikat szczepień przeciwko COVID-19. W trakcie sprawdzeń aplikacją weryfikującą ustalono, że jest to oryginalny dokument należący do innej osoby, w którym sfałszowane zostały dane osobowe.