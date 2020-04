Nieudane próby awansu piłkarzy Hutnika Kraków

Piłkarze Hutnika Kraków po 19 kolejkach spotkań w czwartej grupie III ligi zajmują pierwsze miejsce w tabeli, ale nie wiedzą, czy rozgrywki zostaną dokończone (decyzja ma zapaść do 11 maja), a jeśli nie – czy awansują do II ligi. Nie do końca jest bowiem wyjaśniona kwestia, czy w...