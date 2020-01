Turniej tańca Egurrola Challenge w Galerii Kazimierz [ZDJĘCIA]

WIDEO: Krótki wywiad. Jeżeli za parkowanie zapłacisz za dużo, to możesz dostać mandat

Podczas tego turnieju na scenie można zobaczyć dzieci od 3. roku życia, młodzież i dorosłych. Królują najbardziej widowiskowe style tańca - taniec nowoczesny, taniec jazzowy, hip-hop i balet.

Na sobotnie wydarzenie w galerii handlowej złożyły się również: rywalizacja tancerzy w kategoriach solo i duety, pokazy grup tanecznych z innych szkół Egurrola Dance Studio, a także konkursy i animacje taneczne. W roli prowadzącej wystąpiła Katarzyna Krupa - prezenterka telewizyjna i tancerka, uczestniczka pięciu edycji „Tańca z Gwiazdami”.

Na tej wyjątkowej imprezie nie mogło zabraknąć Agustina Egurroli - tancerza i choreografa pochodzenia polsko-kubańskiego, założyciela sieci szkół tańca Egurrola Dance Studio, także jurora programów "Mam talent!" i "You Can Dance – Po prostu tańcz". Obserwował on występy tancerzy, a najlepszym z nich wręczył medale i dyplomy.