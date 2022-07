Tunel pod Luboniem Małym na nowej zakopiance będzie gotowy pod koniec roku. Sprawdzamy, ile zostało do zrobienia. Zdjęcia z lotu ptaka Karina Czernik

30 czerwca minął termin oddania tunelu drogowego budowanego w ciągu nowej zakopianki. To kolejne opóźnienie włoskiego wykonawcy Astaldi - planowo bowiem tunel pod górą Luboń Mały miał być gotowy w lutym 2022 roku. - Wykonawca, według naszych informacji, mobilizuje siły, by nadrobić opóźnienia – informowała "Gazetę Krakowską" Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału GDDKiA. Najpewniej jednak tunelem pojedziemy dopiero pod koniec roku. Tymczasem sprawdzamy, jak dużo zostało jeszcze do zrobienia. Zobaczcie najświeższe zdjęcia z placu budowy.