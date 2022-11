Tunel gotowy, ale do końca prac na zakopiance jeszcze bardzo daleko. Kiedy będzie gotowy odcinek DK47 Rdzawka - Nowy Targ? Karina Czernik

Od Lubnia do Rabki jedziemy już ekspresową zakopianką, po drodze przejeżdżając przez dwukilometrowy tunel, na otwarcie którego czekaliśmy do 12 listopada br. Mimo że czas przejazdu trasy Kraków - Zakopane uległ zmniejszeniu (nawet o 25 minut), to wciąż nie koniec prac. Nadal bowiem od Nowego Targu do Zakopanego prowadzi jednojezdniowa trasa, a od Krakowa do Myślenic ma pobiec ekspresowa S7 (na wybór wariantu trasy poczekamy jeszcze dwa lata). Ponadto w budowie jest trasa od Rdzawki do Nowego Targu. Mimo że wiele zmian za nami, to jeszcze sporo zostało do zrobienia.