Trzynaście piosenek o wychodzeniu z mroku. "Fantasmagoria" - nowa płyta projektu wokalisty Pudelsów - FoVo

Nazwa duetu pochodzi od nazwisk wchodzących w jego skład muzyków. Za wokale i teksty odpowiada Piotr „Foreman” Foryś, a za muzykę Wojciech „Voyna” Wojnowski. Obaj artyści znają się od 1987 roku, kiedy zaczęli grać w thrash metalowym zespole z Krakowa – Hellias. Grupa działała dwadzieścia lat i przeszła w stan zawieszenia. „Foreman” i „Woyna” utrzymywali jednak ze sobą kontakt.

- Dowiedziałem się, że Wojtek pisze muzykę do reklam i filmów niezależnych. „Wyślij mi coś swojego” – poprosiłem go. Miałem bowiem dużo różnych swoich szkiców tekstów. Próbowałem je pokazywać Pudelsom, ale nie pasowały one do tego zespołu. Myślałem więc o solowym projekcie. Kiedy więc w 2016 roku dostałem pierwszy utwór od Wojtka, dograłem do jego muzyki swój wokal i odesłałem mu go. „To daje radę. Może zróbmy coś więcej?” – zapytał Wojtek – mówi nam „Foreman”.