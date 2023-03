Trzydniowe święto opowieści rysunkowych. Dwunasta edycja Krakowskiego Festiwalu Komiksu od 24 do 26 marca

Krakowski Festiwal Komiksu to największe w Polsce południowej doroczne spotkanie fanów komiksu i animacji. W programie każdej edycji można znaleźć atrakcje dla wszystkich grup wiekowych: spotkania autorskie, panele dyskusyjne, prelekcje, warsztaty, pokazy i wystawy.

- Jesteśmy trzecią pod względem wielkości imprezą komiksową w Polsce, po festiwalach w Łodzi i w Warszawie. To nie znaczy jednak, że mamy aspiracje, by nieustannie rosnąć i gonić tych największych. Bardziej zależy nam, by podnosić jakość naszych wydarzeń i ilość zapraszanych gości. W tej chwili w festiwalu uczestniczy ok. 2.500 osób z Krakowa i Małopolski, ale też z innych miast, Tarnowa, Rzeszowa czy Lublina. Mamy też uczestników z Warszawy, a nawet z Gdańska – mówi nam Artur Wabik z Krakowskiego Stowarzyszenia Komiksowego.