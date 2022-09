Trzy zespoły z Polski i Węgier zagrają podczas koncertu Live Wire Vol. 2 w krakowskim Teatrze Barakah

"Live Wire" to nowy cykl koncertów, organizowany co miesiąc przez krakowski kolektyw muzyczny Loose Wire i Krakow Music.

"Prezentujemy niezależne i alternatywne zespoły rockowe z Krakowa i innych miast Europy Środkowo-Wschodniej. W "Live Wire Vol. 2" wystąpią trzej artyści, którzy naginają gatunki, a mieszkają w Krakowie i Budapeszcie. Zapraszamy na wyjątkowy koncert, podczas którego muzycy zabiorą słuchaczy w międzygwiezdną podróż od folku do funku, od trip-hopu do space rocka i od awangardy do avant-popu, w także we wszystkie przestrzenie pomiędzy" - zapraszają organizatorzy.

Arbuz Dust to polsko-szkocki band z Krakowa, który od 2017 roku gra oryginalne kawałki z gatunków folk-rock i akustycznej alternatywy. Grupę tworzą trzy głosy i kilka instrumentów: gitara, irlandzkie buzuki, fortepian, harmonijka ustna i melodyka, ukulele, chińskie skrzypce zwane erhu oraz instrumenty perkusyjne – cajon i djembe. W repertuarze mają zarówno romantyczne, uduchowione ballady, jak i punkowe, energetyczne melodie. Śpiewają o piciu i życiu, miłości i nienawiści, śmierci i seksie, czasem w tej samej piosence! Ostatniego dnia lutego 2020 roku – czyli na kilka chwil przed globalną blokadą – odbyła się oficjalna premiera ich debiutanckiego albumu „Never Trust a Monkey”. W tej chwili pracują nad drugim albumem i otworzą Live Wire Vol. 2 na głównej scenie.