Trzy promile i rozróba na lotnisku w Krakowie Balicach

Oficer dyżurny z Komisariatu Policji w Zabierzowie został powiadomiony o nietrzeźwym, awanturującym się na krakowskim lotnisku obcokrajowcu. Na miejsce został wysłany patrol. Pracownicy Służby Ochrony Lotniska, którzy interweniowali wobec mężczyzny, przekazali go policjantom.

Mundurowi ustalili, że 41-letni obywatel Gruzji nie został wpuszczony na pokład samolotu do Warszawy, ze względu na stan upojenia alkoholowego, przy czym się również awanturował. W trakcie interwencji Gruzin wciąż zachowywał się agresywnie, nie stosował się do poleceń funkcjonariuszy, a w konsekwencji naruszył ich nietykalność cielesną, poprzez popychanie i uderzanie. Okazało się też, że był kompletnie pijany – miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. 41-latek został przez policjantów zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu.

Kolejnego dnia, w Komisariacie Policji w Zabierzowie, Gruzin usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Za to przestępstwa grozi do 3 lat pozbawienia wolności.