Trzy nowe linie autobusowe będą jeździły po gminie Zielonki. Organizują komunikację wewnętrzną

- Analizowaliśmy różne możliwości, w tym rozwój kursujących linii MPK. Jednak to byłoby zbyt drogie dla naszej gminy, bo dotychczas do linii MPK kursujących po naszej gminie dopłacamy 6 mln zł rocznie. To ogromna kwota. Te autobusy wożą mieszkańców z naszych miejscowości w kierunku Krakowa, Natomiast uruchamiane obecnie linie to komunikacja wewnętrzna. Na razie będzie działała pilotażowo przez rok. Za kilka tygodni, może miesięcy będziemy mogli przeanalizować i powiedzieć, czy to rozwiązanie się sprawdza - mówi wójt Król.