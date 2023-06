Trzy dni z Iron Maiden w Krakowie. Słynna brytyjska grupa heavymetalowa wystąpi 13 i 14 czerwca w Tauron Arenie

28 maja brytyjska grupa heavymetalowa Iron Maiden wyruszyła w światową trasę koncertową. W ramach „The Future Past Tour” muzycy dadzą aż dwa koncerty w krakowskiej Tauron Arenie – 13 i 14 czerwca. Usłyszymy przede wszystkim utwory z ostatniej płyty formacji – „Senjutsu”.

Początki działalności Iron Maiden sięgają 1974 roku, kiedy to brytyjski basista Steve Harris powołał do życia swój pierwszy własny zespół. Jego nazwę zaczerpnął z filmu „Człowiek w żelaznej masce” i oznacza ono narzędzie średniowiecznych tortur – „Żelazną Dziewicę”. Przez kolejne lata zmieniał się skład i muzyka formacji, aż wreszcie grupa zadebiutowała w 1980 roku na fonograficznym rynku albumem „Iron Maiden”. Krążek uznawany jest do dzisiaj za jedno z najważniejszych wydawnictw gatunku określanego terminem „new wave of british heavy metal”. Zawiera on energetyczna muzykę, łączącą punkową furię z hard rockowym ciężarem. Podobne brzmienie dominowało na wydanym dwa lata później albumie „Killers”. Był on ostatnim nagranym z wokalistą Paulem Di Anno. Kiedy rozstał się on z Iron Maiden, na jego miejscu pojawił się nowy frontman – Bruce Dickinson. I to już z nim w szeregach Anglicy nagrali swą najważniejszą płytę.

Wydany również w 1982 roku „Number Of The Beast” z przebojowym utworem tytułowym, katapultował Iron Maiden na szczyty list przebojów w wielu krajach, czyniąc ze swych autorów gwiazdorów klasycznego heavy metalu. Swoją wysoką klasę potwierdziły ich kolejne krążki – „Piece Of Mind”, „Powerslave” czy „Somewhere In Time”. Towarzyszyły im coraz to bardziej efektowne trasy koncertowe, których maskotką stała się figurka Eddiego – zabawnego potwora rodem z filmowych horrorów.

Do dzisiaj Iron Maiden nagrali siedemnaście płyt. Ostatnia z nich ukazała się w zeszłym roku i nosi tytuł „Senjutsu”. To właśnie pochodzące z niej utwory wypełnią w głównej mierze program koncertów 13 i 14 czerwca w Krakowie. Brytyjczycy powrócą także do piosenek z albumu „Somewhere In Time” z 1986 roku. Usłyszymy takie utwory, jak „The Prisoner”, „The Time Machine”, „Fear Of The Dark” czy „Iron Maiden”. Co ciekawe – 12 czerwca w krakowskim Hype Parku zagra również drugi zespół Steve’a Harrisa – British Lion. To oznacza, że Anglicy spędzą pod Wawelem co najmniej aż trzy dni.

Bilety na koncert Iron Maiden są dostępne stronie internetowej organizatora www.livenation.pl