Trzy dekady z piosenką autorską. Robert Kasprzycki będzie świętował jubileusz na scenie Nowohuckiego Centrum Kultury

Jedna część jego rodziny pochodzi z Podhala, druga z Poznańskiego. On urodził się w Śremie, ale szkoły kończył w Myślenicach. Tam też zaczynał śpiewać i zakładać swoje pierwsze zespoły. Początkowo fascynował go rock – ale dorastając, odczuł potrzebę spokojniejszej i głębszej refleksji. Dlatego zainteresował się poezją śpiewaną. Z czasem sam sięgnął pióro, a naturalną tego konsekwencją było dostanie się na polonistykę w Krakowie. To odmieniło jego życie. Zachęcony przez kolegów i koleżanki z roku wystąpił w 1992 roku na Studenckim Festiwalu Piosenki – i wygrał pierwszą nagrodę.

- To zwycięstwo po prostu zmieniło moje życie. Byłem wtedy na trzecim roku polonistyki i chciałem zostać pracownikiem naukowym – a festiwal wytrącił mnie z tej orbity. W sumie wyszło mi to chyba na dobre – średnio sprawdzam się w zamkniętych strukturach uniwersyteckich umizgów i zależności. Dzięki festiwalowi poznałem mnóstwo zdolnych ludzi, przede wszystkim Janusza Radka, z którym współpracowałem, ale i innych, którzy wcześniej byli moimi osobistymi idolami – mówi nam piosenkarz.