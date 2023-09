Trwają prace przy odnowieniu wejścia do szpitala dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Firma robi to nieodpłatnie Aleksandra Łabędź

Trwają prace przy odnowieniu wejścia do szpitala dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Firma robi to nieodpłatnie Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Wejście do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie czekało na gruntowny remont już od dawna. Ku uciesze wszystkich, a przede wszystkim małych pacjentów przybywających do szpitala, znalazła się firma, która postanowiła odnowić wejście główne i do tego - nieodpłatnie. Prace już trwają, a efekty zmian będzie można oglądać już na początku października br. Wykonawca dokłada również wszelkich starań, by podczas remontu zminimalizować niedogodności dla pacjentów i pracowników szpitala.