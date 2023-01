Trwa zimowa rekrutacja na studia. Oto oferta małopolskich uczelni

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie właśnie uruchamia rekrutację na studia II stopnia (dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na podstawie egzaminu). Kierunki do wyboru to: gospodarka przestrzenna, inżynieria jakości produktu, logistyka i zarządzanie oraz inżynieria produkcji. Rekrutacja potrwa od 1 do 7 lutego, a w przypadku studiów niestacjonarnych – od 1 do 28 lutego.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów jest obecnie otwarta rekrutacja na studia podyplomowe Intercultural Management in Asia-Pacific oraz menedżer sportu, a także na kurs Blue Team Specialist (w ramach innej formy kształcenia).

Natomiast ci, którzy chcą się szerzej zapoznać z ofertą edukacyjną najstarszej uczelni w Polsce, powinni zarezerwować sobie czas 24 marca. Wtedy bowiem w Auditorium Maximum odbędzie się Dzień Otwarty UJ. Na tegorocznych maturzystów czekać będzie ponad 100 przedstawicieli wydziałów, Samorządu Studentów, organizacji studenckich i kół naukowych.