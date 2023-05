Trwa tegoroczna edycja Krakowskiego Festiwalu filmowego. W jakich wydarzeniach można uczestniczyć za darmo?

W minioną niedzielę rozpoczęła się tegoroczna edycja Krakowskiego Festiwalu Filmowego, który potrwa do 4 czerwca. Organizatorzy najstarszej imprezy filmowej w mieście zadbali o to, by duża część festiwalowego programu była dostępna dla wszystkich. Seanse pod gwiazdami, filmy dla dzieci i młodzieży, debaty, spotkania, wystawy, a także immersyjne doświadczenia filmowe - to tylko część propozycji, w których można uczestniczyć bez żadnych opłat.

Pod gołym niebem

Nieodłącznym elementem Krakowskiego Festiwalu Filmowego jest cykl "Dźwięki muzyki" w najpiękniejszym plenerowym kinie świata pod samym Wawelem oraz ponownie przy nowohuckiej Łaźni Nowej. Tym razem poznamy bliżej nieśmiertelne głosy żeńskie i męskie, kultowe wokalistki i wokalistów, którzy wprawiali w ekstazę wielotysięczną widownię, ale ich życie nie było usłane płatkami. Wszyscy już nie żyją, ale ich twórczość zupełnie się nie starzeje i dużo będzie. Przez wiele następnych lat będzie inspirować, dodawać energii lub koić. Wśród twórców prezentowanych filmów laureaci wielu nagród, w tym Oscarów, jak Asif Kapadia (“Amy”), a zarazem goście naszego festiwalu sprzed lat, jak Kevin MacDonald (“Whitney”) i Brett Morgan (“Kurt Cobain: życie bez cenzury”). ➔ 29 maja-2 czerwca o godz. 21.00 w plenerowym Kinie Pod Wawelem (Powiśle 11)

➔ 1-3 czerwca w ogrodach Łaźni Nowej (os. Szkolne 25) We współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie oraz Ambasadą Litwy odbędzie się także pokaz specjalny z okazji 700-lecia Wilna. W zjawiskowym ogrodzie Pawilonu Józefa Czapskiego zostaną zaprezentowane dwa znakomite filmy pokazujące to piękne miasto w różnych odsłonach. “Pewnego razu w Wilnie” Eitvydasa Doškusa (2021) to unikalna symfonia miasta, w której reżyser stara się zachować ważne miejsca, rytuały miejskie i ludzi. W historię Wilna zanurzymy się oglądając “Czas płynie przez miasto” Almantasa Grikevičiusa (1966). To jedyny film z czasów sowieckich, gdzie Wilno jest głównym bohaterem. Kontrastowa ścieżka dźwiękowa pozwala poczuć wielkość miasta, jego przeszłość i poznać mieszkańców. ➔ 3 czerwca o godz. 21.00 Pawilon Józefa Czapskiego (ul. Piłsudskiego 12)

W pałacowych wnętrzach

Po raz pierwszy na Krakowskim Festiwalu Filmowym można będzie doświadczyć Virtual Reality. Wśród prezentowanych projektów znajdą się filmy docenione już na całym świecie: prezentowany na festiwalu Sundance wirtualny erotyczny poemat “Noccc” Weroniki Lewandowskiej i Sandry Frydrysiak; nagradzany na najważniejszych imprezach VR na świecie, poruszający dokument Joanny Popińskiej “The Choice”; “Kosmogonik” Pawła Szarzyńskiego, pierwsze doświadczenie VR na podstawie opowiadania "Uranowe uszy" Stanisława Lema; “Umarłe miasto” Krzysztofa Grudzińskiego, narracyjne doświadczenie oparte o poetycki tekst libretta Ericha Wolfganga Korngolda; oraz dwa projekty z łódzkiego VNLABu: “Self” Patryka Jordanowicza i Tadeusza Chudego i “Przestrzeń zamknięta” Hany Umedy.

➔ 29.05-2.06 w godz. 12.00-19.00, Pałac Potockich (Rynek Główny 20) Ekskluzywne pokazy czterech festiwalowych filmów, wyróżniających się warstwą wizualną w specjalnym cyklu Samsung Excellence Line. Pałac Potockich stanie się kinem domowym, gdzie w kameralnej atmosferze na telewizorze Neo QLED 8K Excellence Line z ekskluzywnej linii najbardziej innowacyjnych modeli Samsung zaprezentowane zostaną: “Pieśni ziemi” – zapierający dech w piersiach wizualno-dźwiękowy poemat, “Sen o Arizonie” – filmowa hybryda, nasycona niezwykle bogatą wyobraźnią, “Wstrzymując oddech” – oszałamiający obraz głębin morskich oczami sportowców nurkujących na bezdechu oraz ”Oglądacze” – odurzająca krajobrazami Laosu turystyczna medytacja. Widzowie podjęci zostaną prosecco i zakąskami. ➔ 29.05-1.06 godz. 20.00, Pałac Potockich, Sala Samsung (Rynek Główny 20) Wybitny reżyser filmów animowanych, zdobywca Oscara i laureat nagrody Smok Smoków 2023, Michael Dudok de Wit, poprowadzi lekcję mistrzowską. Opowie o procesach twórczych i wyzwaniach, jakie napotkał podczas pracy nad swoimi niezależnymi filmami, w tym nad fabułą ”Czerwony żółw”, o tym, jak powstawała każda historia, skąd brały się pomysły i jaki był punkt wyjścia każdego filmu.

Głównym tematem lekcji mistrzowskiej będzie jednak KREATYWNOŚĆ. Wszyscy wiemy, czym jest kreatywność, ale jest ona dla nas nieuchwytna i tajemnicza, i trudno nam o niej rozmawiać. Michael Dudok de Wit podzieli się swoimi spostrzeżeniami, opowie o istocie kreatywności, o intuicji i rozumie, podświadomości i oryginalności, innymi słowy, o bardziej subtelnych aspektach kreatywności. Podpowie również młodym twórcom, co warto, a czego nie warto robić. ➔ 30 maja, godz. 14.30-16.00 Pałac Potockich, (Rynek Główny 20)

W świątyniach sztuki

Po raz kolejny w programie festiwalu znalazł się niezwykle popularny cykl KFF TALKS. To wyjątkowe spotkania i fascynujące dyskusje z wybitnymi postaciami nie tylko z filmowego świata. To rozmowy z pogranicza filozofii, nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych o kondycji świata i miejscu człowieka we współczesnej rzeczywistości.

Debata KFF Talks: "Utopia. Wyspa bezludna?" zorganizowana we współpracy z portalem Pulsar, dotknie zjawiska utopii w ujęciu historycznym, ekonomicznym, technologicznym i kulturowym, a wezmą w niej udział wybitni badacze i badaczki: Edwin Bendyk, Janek Simon, Karolina Safarzyńska. Spotkanie poprowadzi Karol Jałochowski. ➔ 28 maja, godz. 17.00-18.30, Aula Akademii Sztuk Pięknych (plac Matejki 13) Druga dyskusja z cyklu, KFF Talks: "Czy sztuka ocali planetę?" odbędzie się z udziałem Michaela Dudoka de Wita - reżysera i scenarzysty filmów animowanych oraz ilustratora książek; Margreth Olin - norweskiej reżyserki filmów dokumentalnych m.in. filmu otwarcia 63. KFF, “Pieśni ziemi” oraz Jagody Szelc - reżyserki filmowej i teatralnej. Uczestnicy zastanowią się, czy kryzys ekologiczny to kryzys wyobraźni, czy Sztuka może uratować Naturę, a także, czego dowiadujemy się o Naturze oraz o nas samych oglądając wybrane filmy. Spotkanie współorganizowane przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych i Film dla Klimatu poprowadzi Alex Leszczyńska.

➔ 31 maja, godz. 18:00 - 19:30, Aula Akademii Sztuk Pięknych (plac Matejki 13) Wystawa rozszerzonej rzeczywistości XR The Tenement House prezentuje efekty eksperymentów z animacją rysunkową w augmented reality i virtual reality prowadzonych przez Wiolę Sowę. Tytułowa praca to cinematic VR 3DoF, której tematem jest historia mieszkańców kamienicy czynszowej. Kolejne prezentowane prace: "Inside the Drawing" i "Presence RGB", zrealizowane jako augmented reality, są doświadczeniem pomiędzy rysunkiem a przestrzenną instalacją, które możemy penetrować w kilku wymiarach. Wymiar cyfrowy przenika się w nich z rzeczywistością realną. ➔ 30 maja - 3 czerwca, Galeria Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki (Rynek Główny 29) "Słowa klucze. Kolaże" - wystawa prac Agata di Masternak, bohaterki filmu dokumentalnego „Twarze Agaty” w reżyserii Małgorzaty Kozery prezentowanego w tegorocznym programie Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Kolaże odnoszą się do cykli malarskich, powstających w czasie pracy nad filmem w latach 2016 - 2023. Są przygotowane ze szkiców, notatek i fragmentów obrazów. To pamiętnik procesu twórczego, a zarazem kalejdoskop motywów i emocji powracających stale w twórczości artystki, takich jak poszukiwanie tożsamości, cielesność i duchowość, ból i miłość.

➔ wernisaż 31 maja, godz. 20.00, wystawa do 14 czerwca, Galeria 2okna (ul. Józefa 40)

W dziecięcej wyobraźni

Nocne niebo przeraża Tima. Dlatego chłopiec postanowił zaprzyjaźnić się z gwiazdami. Niestety jedna z nich nagle znika. Mały Miś stracił cały zapas miodu, którego pilnie potrzebuje do przygotowania pysznego tortu. Czy uda się odnaleźć upragniony złoty przysmak i ukochaną gwiazdę? O tym przekonają się najmłodsi widzowie sekcji Kids&Youth. Kino dla młodych. Ich nieco starsi koledzy będą mieli okazję poznać Jacka, który próbuje odnaleźć się w roli starszego brata niezwykłego Gio. Nastolatki prowadzą inne poszukiwania, mniej oczywiste. Dla nich przygotowaliśmy dwa dokumentalne seanse, w których młodzi ludzie próbują odnaleźć siebie, swoją tożsamość i pomysł na przyszłość. ➔ 29 maja - 2 czerwca, godz. 9.00, Kino Mikro (Lea 5)

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny zaprasza na familijny pokaz filmowy "Retro-Bajki dla najmłodszych". Dobromiła Wrońska, kierownik działu edukacji filmowej FINA, oprowadzi nas po świecie kultowych polskich animacji dla dzieci. "Katarynka" (1956), "Zaczarowany ołówek" (1963-1977), "Gapiszon" (1964-1966), "Kot Filemon" (1972-1974) oraz "Miś Uszatek" (1980) zabiorą nas do czasów dzieciństwa naszych rodziców, babć, dziadków. Poznać będzie można różne sposoby animacji filmowej, a przede wszystkim zatrzymać się i wrócić do beztroskich chwil dzieciństwa. ➔ 3 czerwca godz. 14.30, Kino Sfinks (os. Górali 5) Festiwal przygotował także coś specjalnego dla rodziców, którym marzy się chwila oddechu od ukochanych pociech. W ostatni dzień kinowej części festiwalu odbędą się pokazy filmów nagrodzonych. W tym czasie dzieci będą mogły zostać pod opieką wykwalifikowanej kadry, który przygotowała dla nich specjalne warsztaty.

➔ 4 czerwca godz. 12.00-16:00 , Małopolski Ogród Sztuki, Meeting Point (warsztaty dla dzieci)

➔ 3 czerwca godz. 11.00, Kino Mikro (Lea 5)

W centrum festiwalowym

Z okazji 75. urodzin Szkoły Filmowej w Łodzi po raz pierwszy w Polsce odbędzie się niezwykła prezentacja projektów filmowych studentów Szkoły, które są wciąż na etapie realizacji: "Faustyna" (reż. Natalia Dutkiewicz) i "Klątwa" (reż. Jakub Jakubik). Studenci, w obecności swoich opiekunów artystycznych: Macieja Drygasa, Jacka Petryckiego, Marty Prus oraz Jacka Bławuta i Mirosława Dembińskiego, pokażą fragmenty materiałów filmowych i opowiedzą o koncepcji swoich projektów. Ideą tej prezentacji jest ich konfrontacja z opiniami, emocjami i wrażliwością widzów i widzek. Zapraszamy do wspólnej dyskusji i udziału w procesie powstawania filmu. Bądźcie pierwszymi krytycznymi widzami, mogącymi wpłynąć na ich kształt. ➔ 31 maja, godz. 18:00 - 19:30, MOS - Małopolski Ogród Sztuki (ul. Rajska 12)

Czeka na nas także wyjątkowy pokaz filmów zdigitalizowanych przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. W programie znajdą się przedwojenne filmy, których fragmenty zostały odnalezione w rosyjskich archiwach: “Meir Ezofowicz” Józefa Ostoi-Sulnickiego (1911) oraz “Ziemia obiecana” Aleksandra Hertza i Zbigniewa Gniazdowskiego (1927). Projekcje przedwojennych dzieł uzupełnią współczesne filmy z łódzkiego Studia Małych Form Se-Ma-For: “Ambulans” Janusza Morgensterna (1961), “Cmentarz Remu” Edwarda Etlera (1961). Muzykę do obydwu filmów napisał Krzysztof Komeda. Po projekcji odbędzie się debata o ochronie dziedzictwa narodowego, rekonstrukcji i digitalizacji oraz wykorzystaniu archiwaliów w filmach dokumentalnych. ➔ 2 czerwca, godz. 18.00, MOS Małopolski Ogród Sztuki (ul. Rajska 12) Wystawa fotografii autorstwa znakomitego dokumentalisty, Andrzeja Fidyka, pochodzących z wydanego niedawno albumu „Dziwny koniec XX wieku”. Reżyser zrobił te zdjęcia podczas realizacji pięciu filmów na różnych kontynentach w latach 90. Na wystawie znajdą się prace powstałe podczas realizacji dokumentów: “Rosyjski striptiz”, “Carnaval – największe party świata”, “Dojenie wielbłąda”, “Kiniarze z Kalkuty” i “Taniec trzcin”.

➔ 28 maja godz. 16.00 - wernisaż, 28 maja-3 czerwca - wystawa Małopolski Ogród Sztuki MOS (ul. Rajska 12) Szczegółowy program Festiwalu dostępny jest na stronie www.krakowfilmfestival.pl.