Trwa przeprowadzka Szpitala Uniwersyteckiego do Prokocimia [ZDJĘCIA]

Trwa drugi etap wielkiej przeprowadzki klinik Szpitala Uniwersyteckiego na południe Krakowa. We wtorek ok. godz. 16 zakończył się transport pacjentów przebywających na pięciu oddziałach do tej pory działających w centrum Krakowa. Adres zmienili m.in. specjaliści neurologii i leczenia udarów, do Prokocimia przeprowadził się również ostry dyżur. W środę przenosiny czekają m.in. internę i geriatrię.

We wtorek do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego, która powstała przy ul. Jakubowskiego 2, trafiło blisko 70 pacjentów z pięciu różnych oddziałów SU, które dotychczas funkcjonowały w centrum Krakowa. Na południe miasta przeprowadzili się neurolodzy, neurochirurdzy, specjaliści chirurgii naczyniowej, leczenia udarów oraz kardiologii i interwencji sercowo-naczyniowych. Wszyscy pacjenci przebywający pod ich opieką zostali przetransportowani do innowacyjnego kompleksu ambulansami z ratownikami bądź lekarzami na pokładzie. Do przewiezienia pacjentów wykorzystano m.in. sześć zespołów Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Specjaliści z KPR odpowiadali za chorych w najcięższym stanie wymagających m.in. wentylacji mechanicznej. Kolumny karetek ulicami Krakowa eskortowali policjanci. Pierwsze kolumny wyruszyły z ul. Kopernika na ul. Jakubowskiego ok godz. 9 rano. Ostatnie pojawiły się pod nowym kompleksem medycznym ok. godz. 16. Transport chorych z przenoszonych oddziałów przebiegł zgodnie z planem, a wszyscy pacjenci bezpiecznie dotarli do Prokocimia, gdzie czekali już na nich lekarze do tej pory przyjmujący w klinikach w centrum miasta.

We wtorek swój adres zmienił również uniwersytecki ostry dyżur oraz powiązane z nim Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof (CUMRiK). Za zgodą wojewody małopolskiego Piotra Ćwika zatrudnieni tam specjaliści na 24h przerwali przyjmowanie chorych wymagających nagłej pomocy. Swoją pracę w dotychczasowej siedzibie – przy ul. Kopernika 50 – zakończyli we wtorek o godz. 7 rano, a wznowią w środę o godz. 7 rano już w nowej siedzibie SU przy ul. Jakubowskiego 2 (budynek F). Przerwa jest niezbędna, by na południe miasta przewieźć sprzęt nieustannie wykorzystywany do ratowania zdrowia i życia mieszkańców całego regionu i przygotować go do pracy w nowym miejscu. Przeprowadzka uniwersyteckiego ostrego dyżuru do nowej siedziby oznacza, że pacjenci szukający nagłej pomocy specjalistów z tej placówki nie znajdą jej już w ścisłym centrum Krakowa. Bez zmian przy ul. Kopernika będzie funkcjonować jedynie izba przyjęć oddziału położniczego dedykowana przyszłym mamom, szykującym się do porodu.

Drugi etap operacji „przeprowadzka” SU do Prokocimia potrwa jeszcze dwa dni. W środę na południe Krakowa przeniesie się oddział chirurgii urazów wielonarządowych, obserwacyjno-internistyczny, chorób wewnętrznych i geriatrii oraz anestezjologii i intensywnej terapii (z ul. Kopernika 50). W czwartek do Prokocimia przeprowadzi się jeszcze urologia, anestezjologia i intensywna terapia (z ul. Kopernika 50), otolaryngologia oraz kardiologia i elektrokardiologia interwencyjna. Łącznie transportu będzie wymagało jeszcze ok. 70-80 chorych przebywających obecnie pod opieką specjalistów z tych klinik. Nowa siedziba SU, która powstała przy ul. Jakubowskiego 2, to największy i najnowocześniejszy kompleks medyczny w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie. Jego stworzenie pochłonęło ponad 1,2 mld zł. W nowych budynkach swoje miejsce znajdzie 25 różnych oddziałów SU. W centrum Krakowa zostaną tylko nieliczni specjaliści z tej placówki, dla których na razie w Prokocimiu brakuje miejsca. Chodzi m.in. o ginekologów i położników, okulistów oraz psychiatrów.