Truskawki to ulubiony owoc Polaków. Dlaczego warto je jeść?

Truskawki to najbardziej wyczekiwany owoc sezonowy przez Polaków. Takie wyniki uzyskano w „Narodowym badaniu konsumpcji warzyw i owoców” realizowanym przez Kantar, czyli Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw na przełomie 2019 i 2020 roku. Za co kochamy te piękne czerwone owoce i dlaczego warto jadać je często?

„Aż 13 procent Polaków deklaruje, że w 2019 roku jadło truskawki częściej niż w latach poprzednich. To kolejna kategoria, w której truskawki zajmują pierwsze miejsce. To liczby, które łamią stereotypy. Można powiedzieć, że truskawka rządzi” – zaznacza Urszula Krassowska, dyrektor zarządzająca Public Division, Kantar. Truskawki to samo zdrowie! Truskawki to nieocenione źródło wartości odżywczych, które zbawiennie wpływają na funkcjonowanie organizmu człowieka. Te niepozorne, ale piękne owoce jagodowe odznaczają się jedną z najwyższych aktywności przeciwutleniających na tle innych. Wynika to z zasobności w polifenole oraz wysokiej zawartości witaminy C o działaniu antyoksydacyjnym.

„Korzyści wynikające ze spożywania truskawek są nieocenione. Truskawki zawierają znacznie więcej witaminy C niż owoce cytrusowe. Jedna szklanka pokrojonych truskawek, ok. 100 g, zawiera 60 mg witaminy C. Walorem powszechnie docenianym jest ich smak” – mówi Andrzej Walczak z Kalisza, producent pierwszych w sezonie truskawek szklarniowych.

Truskawki są niskokaloryczne, gdyż w 100 gramach zapewniają tylko 32 kcal, 5,8 g węglowodanów, 1,8 g błonnika pokarmowego, 0,7 g białka i 0,4 g tłuszczu (ten ukryty jest w pestkach). Zjedzenie nawet 1 kilograma tych owoców zapewni organizmowi jedynie 320 kcal, czyli tyle, co 2/3 tabliczki czekolady, lub kajzerka (55 g) posmarowana masłem (10 g) i obłożona 2 plasterkami sera żółtego (30 g). Truskawki mają niski indeks glikemiczny (IG = 25), dlatego nie zaszkodzą osobą na diecie cukrzycowej i z insulinoopornością. Ponadto te czerwone i soczyste owoce zawierają witaminy z grupy B (m.in. tiaminę, ryboflawinę i niacynę), sporo potasu oraz niewielkie ilości żelaza, manganu, miedzi i wapnia. Konsumpcja truskawek, w nawet dużych ilościach, nie szkodzi sylwetce, pomaga walczyć z zaparciami, odżywia organizm i wzmacnia układ odpornościowy.

Truskawki to ulubiony owoc Polaków! „Narodowe badanie konsumpcji warzyw i owoców” realizowane przez Kantar od grudnia 2019 do kwietnia 2020, dostarczyło informacji, że truskawki są najchętniej wybieranymi owocami przez aż 32 procent Polaków. Co więcej, aż 66 procent uczestników wskazało, że w sezonie jadło te owoce kilka razy w tygodniu. Minimum kilka razy w sezonie konsumpcję truskawek deklarowało 83 procent Polaków, a minimum raz w miesiącu – 94 procent badanych. Podsumowując, aż 98 procent Polaków jadło truskawki w 2019 roku! „Konsumpcja truskawek i owoców jagodowych rośnie w Polsce i na całym świecie. Sprzyjają jej trendy i preferencje konsumentów. Doceniana jest ich apetyczność, smak i łatwość przygotowania.” – mówi Dominika Kozarzewska z Grupy Producentów Owoców „Polskie Jagody” Prawdziwy sezon na truskawki zaczyna się w połowie maja, i to wtedy będziemy mogli w pełni cieszyć się niezwykłym smakiem pysznych polskich owoców. Pani Aldona Radola, plantatorka truskawek dodaje: „Polskie truskawki to są owoce świeże, zrywane rano jeszcze tego samego dnia wyjeżdżają do sklepów. Są nieporównywalne z owocami importowanymi, które przebywają długą drogę i tak naprawdę to jemy owoce, które były zrywane tydzień wcześniej. A te nasze są jak „świeże bułeczki” i tak też się sprzedają.”

Truskawki to witaminowa bomba!