Trup w sypialni i policyjna wizja lokalna. Inscenizacja na podstawie nowego historycznego kryminału Mariusza Wollnego

Zabity leżał na podłodze

"Niewidzialny wróg"

Taki był zarys intrygi kryminalnej inscenizacji, jaka odbyła się w sobotę we wspomnianym pałacyku Marfiewicza (dziś to siedziba Banku Spółdzielczego Rzemiosła). Inscenizację zorganizowano z okazji niedawnego ukazania się najnowszej powieści historyczno-kryminalnej Mariusza Wollnego pt. „Niewidzialny wróg”, a za scenariusz posłużył jej fragment. Akcja książki dzieje się w Krakowie w latach 1901-1903, Zuzanna Skrzyńska jest jedną z głównych postaci, a wybudowany w 1862 r. pałacyk Marfiewicza odgrywa w powieści istotną rolę.

Dlaczego panna Zuzanna strzeliła?

Prowadzą oni śledztwo w sprawie terroryzującej miasto tajemniczej organizacji Mściciele Ludu, a pewną rolę w intrydze odgrywają… kominiarze. By dowiedzieć się, kim był zastrzelony mężczyzna, do czego służyło narzędzie podobne do chochli oraz dlaczego Zuzanna Skrzyńska okłamała funkcjonariuszy Schimscheinera i Swolkienia, trzeba sięgnąć do książki Mariusza Wollnego. Jej patronem medialnym jest „Dziennik Polski”.