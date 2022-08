Triumf odwagi strażaków i modlitwy wiernych. Widowiskowy film "Notre-Dame płonie" w kinach od 19 sierpnia

- Gdyby taki ciąg wydarzeń wymyślił scenarzysta, ta historia zdawałaby się niewiarygodna. A jednak była w stu procentach prawdziwa. Z mojego punktu widzenia był to przepis na udany film. W roli głównej międzynarodowa gwiazda: Notre-Dame. Jej przeciwnikiem wyrachowany i potężny demon: ogień. A w centrum walki pomiędzy tymi dwoma gigantami zwyczajni ludzie, którzy są gotowi poświęcić własne życie, by ratować ważne dla ich kultury i tożsamości narodowej kamienie. Na dodatek fenomenalne sceny akcji, suspens, dramat, szczerość, szczodrość, plus lekka komediowa nutka. Perfekcyjny scenariusz wymyślony przez życie - mówi Jean-Jacques Annaud.