Triathlonistki rozpaliły podczas deszczu Nową Hutę! "Ani raz nie stchórzyłam"

- Naprawdę jestem zadowolona z roweru. Jechałam bardzo odważnie, dziewczyny parę razy dotknęły mnie po rękach, po biodrze. Ale ani razu nie stchórzyłam. Bardzo się z tego cieszę, mogło się to źle skończyć na takiej mokrej trasie - mówiła uśmiechnięta Sudak, która w tym największym deszczu była już na trasie biegu. - Ledwo co odłożyłyśmy rowery, a zaczął padać bardzo mocny deszcz. Pomyślałam: kurczę, chyba ktoś nad nami czuwa.

26. miejsce zajęła Józefina Młynarska, zaledwie 20-letnia zawodniczka z Krakowa. Na trasie dopingowali ją bliscy. - Byli przyjaciele, był tata, widziałam przyjaciół z klubu. Widziałam nawet moją panią od historii z gimnazjum, którą serdecznie pozdrawiam - mówiła na mecie. Zmęczona, ale szczęśliwa. - To jest mój pierwszy tak poważny start. I bardzo się cieszę. Ścigać się na takim poziomie to moje marzenie z dzieciństwa i cieszę się, że po prostu tu jestem i że mogę ścigać się z najlepszymi dziewczynami w Europie. No, wow!

Do triathlonu Józefina, co ciekawe, nie przeszła z żadnej ze składających się na ten sport dyscyplin. - Uprawiam triathlon od szóstej klasy podstawówki, i to on jest moim pierwszym sportem, od początku trenowałam wszystkie trzy dyscypliny. To fajna przygoda, a ja w każdej dyscyplinie widzę ciągły progres - podkreśliła po wtorkowych zawodach.