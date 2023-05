Trenował w Wieczystej Kraków, teraz jest w kadrze na Igrzyska Europejskie 2023

Na igrzyska europejskie zostali powołani: Dominik Kwinta (Spartakus Niepołomice), Wiktoria Dąbczyńska (Orlicz Suchedniów), Dominika Kwaśnik (Feniks Kędzierzyn Koźle), Kornelia Marczak (UKS Plesbad Pszczyna), Miłosz Bochat (ABRM Warszawa), Robert Cybulski (SKB Suwałki), Paweł Śmiłowski (UKS Hubal Białystok) i Magdalena Świerczyńska (ABRM Warszawa).

Urodzony w 2004 roku Kwinta to brązowy medalista mistrzostw Europy juniorów z 2022 roku. Po sukcesie w Belgradzie zapowiedział, że jego celem będzie udział w turniejach seniorskich, by zakwalifikować się do kadry na igrzyska europejskie. I właśnie dopiął swego.

Dominik przed laty trenował piłkę nożną, był trampkarzem Wieczystej Kraków. Ostatecznie, w dużej mierze za sprawą mamy (Joanna Sosin-Kwinta uprawiała piłkę ręczną - w latach 1985-1989 w Cracovii, ale po odniesieniu poważnej kontuzji zaczęła trenować badminton i prowadzi zajęcia w UKS KS Bad Kraków), postawił na zupełnie inną dyscyplinę, który zaczął uprawiać w październiku 2013 roku.