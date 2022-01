Trening noworoczny Cracovii. W samo południe na stadionie i online Jacek Żukowski

Zgodnie z już blisko 100-letnią tradycją piłkarze Cracovii 1 stycznia o godz. 12 spotkają się na stadionie by powitać nowy rok. Tym razem w krajowym składzie, ze względu na pandemię. Kibice z utęsknieniem będą wypatrywać pierwszego gola w 2022 roku. Strzelec przejdzie do historii i czekać go będzie splendor. Czy będzie nim zawodnik pierwszego zespołu, czy też drużyny rezerw, która tak dobrze radzi sobie w rozgrywkach trzeciej ligi (na półmetku jest liderem), a może któryś z juniorów ("Pasy" przewodzą stawce w Centralnej Lidze Juniorów po rundzie jesiennej). Wszystko rozstrzygnie się niebawem.