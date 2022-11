Trenerzy Wieczystej Kraków Dariusz Marzec i Janusz Świerad na stażu w Karabachu Agdam

- To stara sprawa, jeszcze z czasów, gdy pracowaliśmy w Stali Mielec - opowiada Dariusz Marzec. - Już wtedy rozmawialiśmy ze związanym z tym klubem europosłem Tomaszem Porębą, że byłaby szansa na taki staż polecieć. Ponieważ cały czas jesteśmy w kontakcie, niedawno temat powrócić i ostatecznie na też stać po zakończeniu sezonu udało nam się wybrać.

Marzec i Świerad przebywają przy pierwszym zespole, prowadzonym od lat przez tego samego trenera Gurbana Gurbanowa. To szkoleniowiec, który prowadził Karabach jeszcze w czasach, gdy zespół ten 2010 roku rywalizował z Wisłą Kraków w eliminacjach Ligi Europy.

- Mamy dostęp praktycznie do wszystkiego - mówi Dariusz Marzec. - Sztab tutaj działa na bardo wysokim poziomie profesjonalizmu. Mają praktycznie wszystko, co jest potrzebne do pracy. Asystenci trenera Gurbanowa szkoli się na stażach w wielu znanych klubach Europy, wiedzą o co chodzi w nowoczesnym futbolu.