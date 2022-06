Trener Wieczystej Franciszek Smuda: Prezes już w Wiśle mi podpowiadał, jak drużyna ma grać [ROZMOWA]

Panie trenerze, miało być wysoko z pierwszym meczu z rezerwami Bruk-Betu i było.

W piłce nigdy nie ma tak, że jest wysoko. Już widzieliśmy w Lidze Mistrzów, jak Paris Saint Germain wygrał z Barceloną 4:0, a potem przegrał 1:6.

Niedawno zagraliście z niecieczanami mecz o Puchar Polski w regionie i wtedy przebieg był podobny do tego, co działo się w sobotę, tylko wówczas zabrakło skuteczności.

Fakt, mieliśmy w tym pucharowym spotkaniu bardzo dużo stuprocentowych okazji. Nie wykorzystaliśmy ich, no później na koniec trzeba było się spiąć, żeby dowieźć zwycięstwo. Tak więc poczekajmy z podsumowaniem do tego, co się wydarzy w rewanżu.

Czy kilka korekt w składzie, które zrobił pan na pierwszy mecz barażowy, to był efekt wniosków, które pan wyciągnął po spotkaniu pucharowym?

Skład mniej więcej był ułożony, styl gry wypracowany. W zasadzie to tylko czekaliśmy na tych zawodników, którzy mieli jakieś drobne kontuzje, żeby je wyleczyli i mogli grać.