Trener Maciej Musiał: Roszady w wyjściowym składzie na plus, największe brawa dla Wojciecha Szczęsnego

Nasza reprezentacja odniosła pierwsze zwycięstwo na katarskim mundialu. Jak pan ocenia jej występ, zwłaszcza w kontekście wcześniejszego, zremisowanego bezbramkowo, spotkania z Meksykiem?

Ocena jest pozytywna, bo wygraliśmy mecz, który tak naprawdę musieliśmy wygrać. Przed mistrzostwami, myśląc o wyjściu z grupy, zakładaliśmy, że zwycięstwo w tym spotkaniu będzie koniecznością. Wiadomo, że wygrana Arabii Saudyjskiej w pierwszej kolejce sprawiła, iż zaczęliśmy bardziej doceniać ten zespół. Ten mecz pokazał jednak, że nie jest to aż tak mocna ekipa, jakby wskazywało na to jej zwycięstwo z Argentyną. A my zagraliśmy lepiej niż z Meksykiem, więc trzeba się cieszyć z tych trzech punktów.

Zanim „Biało-czerwoni” objęli prowadzenie i z nim zeszli do szatni na przerwę, przeżywali sporo trudnych chwil na boisku, bo to Arabowie byli przeważająca stroną i mogli zdobyć pierwszego gola.