Trener Maciej Musiał o porażce Hutnika 0:3: Po pierwszej bramce drużyna rozleciała się mentalnie, co jest strasznie dziwne

Maciej Musiał dopiero w środę objął zespół po zwolnieniu Bartłomieja Bobli. To mogła być jedna z przyczyn wysokiej porażki. W Olsztynie nowohucka drużyna nie dostała nowego impulsu, jak chciał prezes klubu Artur Trębacz, uzasadniając decyzję zarządu o zaskakującej zmianie na stanowisku trenera. Przeciwnie, miało się wrażenie, że ktoś podciął jej skrzydła. Świadczą też o tym słowa Musiała wypowiedziane na pomeczowej konferencji prasowej.

W pierwszej połowie graliśmy nie w tej strukturze, w której mieliśmy funkcjonować. Po pierwszej bramce drużyna się rozleciała mentalnie, co jest strasznie dziwne, bo było ponad 80 minut grania. I tak naprawdę Stomil nam bardziej zagrażał wtedy, gdy to my mieliśmy piłkę. To paradoks pierwszej połowy, bo w mojej pracy bazujemy przede wszystkim na dominacji, grze na połowie przeciwnika. Spodziewałem się, że cały mecz będzie wyglądał tak, jak wyglądała druga połowa, a więc gra toczyć się będzie na połowie przeciwnika, który będzie się bronił nisko, a my będziemy usiłowali coś stworzyć. Jednak było stanowczo za mało sytuacji, brakowało nam dzisiaj piłkarskiej jakości, dostaliśmy trzecią bramkę na dobicie i wracamy do Nowej Huty bez punktów - powiedział Musiał.