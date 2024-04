Trener Hutnika Maciej Musiał: Wygraliśmy mecz charakterem, a decydująca bramka padła po wypracowanej akcji

Wypowiedzi trenerów po meczu Hutnik Kraków - KKS 1925 Kalisz (2:1)

Paweł Ozga, trener KKS 1925 Kalisz:

- Przyjechaliśmy do Krakowa jako faworyt, po serii dziewięciu meczów bez porażki, jako kandydat do awansu. I w pierwszej połowie zagraliśmy bardzo dobrze, stworzyliśmy więcej sytuacji niż w poprzednim meczu, natomiast skuteczność była na niskim poziomie. Do tego doszła dobra postawa i bramkarza Hutnika, i obrońców, którzy często w ostatniej chwili wybijali piłki. W drugiej połowie było już dużo chaosu, a mimo to stworzyliśmy dwie bardzo dobre okazje. Była poprzeczka Nestora po rzucie wolnym plus świetna okazja w 90. minucie - nic tylko trafić w bramkę. Ale nie trafiliśmy. Hutnik to na pewno zespół lepszy niż pokazuje to tabela. Mają bardzo dobrych zawodników, doświadczonych, potrafiących grać w piłkę. Przegraliśmy z dobrym zespołem. Dla nas to moment, by ochłonąć i dobrze się przygotować na następnego spotkania, gdy przyjedzie do nas Sandecja.

Dodam dwa słowa o pracy sędziów, bo uważam, że dzisiaj główny rozdawał kartki według jakiegoś swojego klucza i trochę mnie to irytuje. Bartek Kieliba w ostatniej minucie meczu dostaje dwunastą żółtą kartkę za faul bardzo „miękki”, nic nieważący, a chwilę wcześniej jest faul na Kaleniku taki, że za to powinna być kartka „pomarańczowa”, a sędzia mówi, że jest OK. Tak się zdarza, każdy ma prawo do błędów, ale sądzę, że dzisiaj było ich trochę za dużo.