Trener Hutnika Kraków Bartłomiej Bobla po meczu z Chojniczanką: Znów straciliśmy gola w niewytłumaczalny sposób

Wprawdzie scenariusz obu meczów był nieco inny, bo w Kaliszu krakowianie dali sobie strzelić bramkę w pierwszej minucie po rozpoczęciu spotkania, a w starciu z Chojniczanką zaraz po przerwie, ale czy ma to jakiekolwiek znaczenie, skoro efekt był ten sam, czyli brak skutecznej reakcji, kolejne błędy w obronie i w konsekwencji brak punktów na koncie?

- Ciężko jest ocenić to spotkanie, bo sądzę, że dobrze przepracowaliśmy mikrocykl i dobrze realizowaliśmy założenia taktyczne. W pierwszej połowie brakowało nam tylko finalizacji akcji. Brakowało gola. Tak naprawdę jedynie tego nam brakowało, by udokumentować swoją przewagę. A potem jest po przerwie pięćdziesiąta bodajże któraś sekunda i tracimy gola w niewytłumaczalny sposób. To podłamało mój zespół, aczkolwiek później parliśmy do przodu - ocenił Bartłomiej Bobla. - Brakuje nam podejmowania decyzji w decydujących momentach. Ćwiczymy atak pozycyjny i finalizację, ale podczas meczu nie potrafimy podejmować decyzji, kiedy należy uderzyć w światło bramki. Zamiast tego próbujemy jeszcze dogrywać piłkę. Nie mamy aż tak wielu sytuacji, żeby sobie pozwolić na ich marnowanie. Tymczasem przeciwnik oddał dzisiaj dwa strzały w światło bramki (w rzeczywistości trzy – przyp.) i zdobył dwa gole. Taka jest piłka. Ten kto strzela gole, ten wygrywa. My już w drugim spotkaniu z rzędu tego nie potrafimy i ubolewam nad tym, bo przecież jest niezła gra i wszystko dobrze się układa, podejmujemy próby, ale ewidentnie brakuje nam koncentracji. Od samego początku, odkąd tu przyszedłem ciągle to wałkuję, powtarzam to piłkarzom. Dlatego naprawdę ciężko jest mi wytłumaczyć, dlaczego to nie działa. Nie potrafimy rozstrzygnąć losów spotkania na swoją korzyść, wyciągnąć na 1:0. Tracimy gola, później ryzykujemy i dostajemy drugiego gola.