Trener Garbarni Kraków Maciej Musiał: Naszym problemem nie jest styl gry

Maciej Musiał: Zasłużyliśmy na więcej

W bieżącym sezonie „Brązowi” najwyższe miejsce w tabeli – szóste - zajmowali po 5. kolejce (mieli wtedy na koncie 8 punktów). Do strefy spadkowej na stałe spadli po 17. kolejce (w ich dorobku było wówczas 16 „oczek”). Na 18., ostatniej pozycji w tabeli uplasowali się po czterech kolejkach: 2., 18., 20. i 21 (obecny ich stan posiadania zamyka się 20 punktami). Do zakończenia rozgrywek pozostało jeszcze trzynaście kolejek. Sporo, ale outsider tabeli nie może sobie pozwalać na tak częste wpadki.

Trener Garbarni: Nie będę kombinował

Na sugestię dotyczącą ewentualnej zmiany stylu gry, położenia większego akcentu na defensywę, trener Musiał odparł: - Nie mam zespołu, który będzie dobrze bronił, bo mamy zespół budowany pod granie takie a nie inne. Uważam, że potencjał innych zespołów, jeśli chodzi o możliwości indywidualne piłkarzy, jest wyższy od naszego, więc nie chcę im upraszczać gry z nami. Jeśli zacznę teraz kombinować ze sposobem grania, to uważam, że przyniesie to skutek zupełnie odwrotny. Brakuje nam skuteczności, w tym co robimy, i to jest nasz największy problem, natomiast sposób gry nie jest tym, co powoduje, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy.