Trener Cracovii Jacek Zieliński: Podniesiemy jakość drużyny. W sobotę Trening Noworoczny przy Kałuży

- Zapraszam wszystkich kibiców – zachęca prof. Janusz Filipiak. Wstęp na stadion przy Kałuży jest wolny, aczkolwiek trzeba się zaopatrzyć w bezpłatną wejściówkę (w internecie pod adresem bilety.cracovia.pl do godz. 22 w dniu 31 grudnia lub 1 stycznia od godz. 10 w stacjonarnych punktach obsługi przed stadionem).

Na spotkanie z prof. Filipiakiem szykuje się przede wszystkim nowy trener „Pasów”.

- Mamy stały kontakt telefoniczny, widzieliśmy się przy okazji meczu z Legią, ale rzeczywiście dopiero teraz po raz pierwszy od mojego powrotu do klubu będzie okazja spotkać się na dłużej. Z piłkarzami wcześniejszych zajęć nie będzie, zbieramy się tuż przed meczem, ja przyjadę prosto z rodzinnego Tarnobrzega – mówi Zieliński. O pomyśle na piłkarskie spędzanie początku roku trener ma jak najlepsze zdanie: - To fajna tradycja, bardzo sympatyczny mecz. Warto uczestniczyć w takim wydarzeniu, sądzę, że jest to wielkie przeżycie przede wszystkim dla młodych chłopaków z naszej drużyny.