Trener Cracovii Jacek Zieliński: Kacper Śmiglewski będzie dostawał coraz więcej szans w ekstraklasie

To pytanie zadaliśmy trenerowi Jackowi Zielińskiemu z uwagi na mocną pozycję w drużynie Benjamina Kallmana i Patryka Makucha oraz w kontekście decyzji o pozostawieniu w kadrze, przynajmniej na razie, innego z napastników, 25-letniego Filipa Balaja. Słowak wrócić z wypożyczenia do FC Zlin i miał zostać wystawiony na listę transferową. Nieoczekiwanie jednak, także dla niego samego, szkoleniowiec Cracovii zmienił decyzję. Doświadczony Słoweniec będzie więc stanowił konkurencję dla Kacpra Śmiglewskiego. Możliwość częstego wchodzenia na boisko 18-latek mógłby zyskać w zespole Centralnej Ligi Juniorów U-19. Czy tak to jednak widzi Zieliński?

- Owszem, może będą się zdarzały mecze w Centralnej Lidze Juniorów, w których Kacper będzie grać, ale on już jest zawodnikiem pierwszej drużyny. Sądzę, że będzie dostawał coraz więcej szans w ekstraklasie - stwierdza kategorycznie trener "Pasów". - Co do Balaja, to traktuję go podobnie jak innych chłopaków, którzy wrócili do Cracovii po wypożyczeniu. Muszę być wobec nich uczciwy, chcę się im dobrze przyjrzeć, natomiast decyzja odnośnie ich przydatności dla drużyny zapadnie za, powiedzmy, paręnaście dni. Okienko transferowe wciąż jest otwarte, a my musimy kilku rzeczy "dotknąć" w meczach o punkty, żeby móc podjąć właściwą decyzję. Przy naszej bardzo wąskiej kadrze, z której odeszło kilku doświadczonych zawodników, muszę postępować bardzo rozważnie.