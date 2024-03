Trener Comarch Cracovii Rudolf Rohaczek: To cud, że jest 3:3

Wielu nie wierzyło… Gra się do końca. Wierzyliśmy, że wygramy w kolejnym meczu, w normalnym czasie. Nie udało się to, ale w dogrywce była fantastyczna akcja Vildumetza z Brynkusem – padła bardzo ładna bramka.

Jak to wyglądało w dogrywce z pańskiej perspektywy, było zdenerwowanie, żeby Unia nie zdobyła bramki, która eliminowałaby was z gry?

Ja na to patrzę spokojnie, bo muszę być spokojny, muszę panować nad sytuacją. Trzeba mieć odrobinę szczęścia, a taki jest sport, że jeden wygrywa, a drugi przegrywa. Gdyby Unia wygrała, to jest w półfinale, a że my wygraliśmy, to gramy dalej. To jest piękne w play-offach, że są takie emocje. Trenerom już mniej się to podoba, chyba że są pozytywne emocje po meczu, a kibice mają niesamowite wrażenia.

Nie żałuje pan, że Matthew Robsona nie miał pan od początku sezonu?

Nie chcę wracać do tego tematu, mówiłem, jaki zespół był na początku, jaki to miał być sezon. Wiadomo, że niektórzy kibice specjalnie nie chcą zrozumieć, że jest to taki sezon, a nadal mówią głupoty… To jest cud, że w naszej rywalizacji jest 3:3. Cieszymy się z tego i że pokazaliśmy kibicom doby hokej.

3:3 to jest cud. Czy podchodziliście do rywalizacji z takim nastawieniem, że chcecie coś osiągnąć, ale jeśli odpadniecie, to nic się nie stanie, nie będzie wielkiego rozczarowania, bo wiemy, jak ten sezon dla was wyglądał?

Na play-offy tworzy się nowy zespół, jest nowa chemia. Wiadomo, że jak bramkarz broni tak jak Robson, to widać, że te mecze wyglądają inaczej. Ale to nie tylko bramkarz, musi być i obrona, i atak. Stworzyliśmy dobrą drużynę, wszyscy walczą za wszystkich. Przykład z drugiej tercji – zablokowaliśmy dziesięć strzałów. Gramy ofiarnie, to jest ta wartość, która procentuje. Wierzymy, że mamy siły na to, aby wygrać ten siódmy mecz.