Trasy spacerowe do 12 km od Krakowa. Urokliwe ścieżki na weekend 24 - 25 grudnia

Trasy spacerowe w okolicy Krakowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 12 km od Krakowa, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

🌳 Trasa spacerowa: Szlak niebieski dookoła Lasku Wolskiego w Krakowie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,79 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 151 m

Suma podejść: 555 m

Suma zejść: 552 m

Trasę dla spacerowiczów z Krakowa poleca Alli

Przystanek autobusowy MPK 134 przy ZOO prowadzi na szlak turystyczny oznakowany na niebiesko. Pogoda super, spacer prowadzi leśnymi ścieżkami, raz pod górkę a potem z górki. Czas marszu 2.5 godziny, bez odpoczynków. Mija się kierunkowskaz Kozie Nogi, Gajówkę, Erem Kamedułów, Polanę Bielańską, w pobliżu Katedrę Uniwersytetu Rolniczego, szlaki do Kryspinowa i Zakamycza, wreszcie Kopiec Piłsudskiego i 20 minutowym czerwonym szlakiem dochodzimy do ZOO.

