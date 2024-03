Trasy spacerowe do 12 km od Krakowa. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 9 - 10 marca

Szukasz pomysłu na urokliwą ścieżkę na spacer w okolicy Krakowa? Nasze propozycje, gdzie można się wybrać. Przygotowaliśmy 3 ciekawe trasy. Mogą mieć różny dystans, i właśnie dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na energetyzujący spacer w odległości do 12 km od Krakowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy spacerowe niedaleko Krakowa warto sprawdzić w weekend.

Trasy spacerowe w okolicy Krakowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer oddalonych maksymalnie o 12 km od Krakowa, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 09 marca w Krakowie ma być 10°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 marca w Krakowie ma być 11°C. Nie będzie padać. 🌳 Trasa spacerowa: Krakowski Szlak Świętych Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,39 km

Czas trwania spaceru: 8 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 72 m

Suma zejść: 91 m Trasę spacerową mieszkańcom Krakowa poleca Szlaki_Malopolski Krakowski Szlak Świętych to trasa miejska przygotowana specjalnie dla turystów – pielgrzymów. Trasa prowadzi przez 19 krakowskich kościołów i prezentuje miejsca związane z osobami uznanymi za święte lub błogosławione. Miejsca na szlaku oznaczone są specjalnymi tablicami, a turyści zainteresowani takim zwiedzaniem mają też do dyspozycji przewodnik w formacie PDF (do pobrania i wydrukowania).

Przybywając do Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa warto zwrócić uwagę na fakt, że o jego niezwykłości stanowią nie tylko zabytkowe budynki wpisane w 1978 r. na Pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Swoiste genius loci Kraków zawdzięcza przede wszystkich ludziom, którzy tu kiedyś żyli. Groby, niektórych z nich, ulokowane w dziewiętnastu przepięknych krakowskich kościołach, ułożyły się w „Krakowski Szlak Świętych” i zapraszają do kontemplacji nie tylko cudownej architektury miasta, ale też duchowych jego dziejów zapisanych życiem świętych biskupów, misjonarzy, kaznodziejów, królów i książąt, skromnych kapłanów, sióstr i braci zakonnych, a także tzw. ludzi świeckich.

Opracowanie: Karolina Fidyk

MATERIAŁ POCHODZI Z SERWISU SZLAKI MAŁOPOLSKI (szlakimalopolski.pl)

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Getto oczami dziecka. Stella Müller-Madej Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1,24 km

Czas trwania spaceru: 25 min.

Przewyższenia: 7 m

Suma podejść: 8 m

Suma zejść: 7 m Szlaki_Malopolski poleca trasę spacerowiczom z Krakowa

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury opracowało projekt interaktywnych ścieżek edukacyjnych, zapoznających ze śladami dawnego krakowskiego getta. Projekt obejmuje 4 trasy tematyczne: „Z okien apteki. Krakowskie getto we wspomnieniach Tadeusza Pankiewicza”, „Oczami lekarza. Krakowskie getto we wspomnieniach Aleksandra Bibersteina”, „Śladami nastolatki. Krakowskie getto we wspomnieniach Haliny Nelken” oraz „Getto oczami dziecka. Stella Müller-Madej”. Trwanie w realiach getta przedstawione zostało przez pryzmat wspomnień konkretnych osób, dla których getto było codziennością. Spacery opracowano w formule tzw. questingu, który można zaliczyć do alternatywnych form zwiedzania. Polega na podążaniu nieoznakowaną trasą i rozwiązywaniu szeregu zagadek czy też zadań, do których prowadzą odpowiednie wskazówki. Całość łączy pewna narracja, towarzysząca spacerowi. Niektóre treści nie są przekazywane wprost, a turysta szuka ich samodzielnie. Każda z zaproponowanych przez MHK tras opatrzona jest zdjęciami, cytatami oraz mapką służącą do realizacji kolejnych zadań.

„Getto oczami dziecka. Stella Müller-Madej”

„Dzielnica zamknięta” istniała w latach 1941-1943, a mury getta stały się granicą światów – granicą niesprawiedliwości, okrucieństwa i braku nadziei. Za murami znaleźli się ludzie odmienni etnicznie, o obcych obyczajach i religii, ale tak samo mający prawo do życia i szacunku, jak ci którzy wznieśli mury getta. Z aryjskiej strony wygnano także rodzinę Stelli Müller-Madej. Ta żydowska dziewczynka miała zaledwie 9 lat, gdy zamieszkała na terenie podgórskiego getta.

Świat widziany oczyma dziecka pełen jest emocji i barw. Dzieci bardziej patrzą sercem, niż chłodnym wzrokiem rozumu. Dziecku jeszcze bardziej niż człowiekowi dorosłemu towarzyszył strach, jeszcze większe niezrozumienie i poczucie krzywdy. Jak wielkim wyzwaniem musiał być dramat wojny dla rozwijającej się wrażliwości dziecka. Dzięki wspomnieniom Stelli możemy odtworzyć rzeczywistość dnia za murami. Pamiętnik relacjonuje rozmaite niewygody, troski i krzywdy, jakich ludzie doświadczali przebywając w tej odseparowanej strefie miasta. Zapiski dziewięciolatki ujawniają także emocje i uczucia ogarniające ludzi, będących świadkami brutalnych i dramatycznych scen, niejednej egzekucji i drastycznych wysiedleń.

Stella Müller-Madej w 1991 r. wydała pamiętnik z czasu okupacji. Książka doczekała się tłumaczenia na kilka języków i została doceniona jako wartościowe źródło informacji z tamtych lat. Opracowanie: Katarzyna Nowak

MATERIAŁ POCHODZI Z SERWISU SZLAKI MAŁOPOLSKI (szlakimalopolski.pl)

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: 6. Bieg Fundacji Tesco Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,99 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podejść: 86 m

Suma zejść: 83 m Trasę spacerową mieszkańcom Krakowa poleca Trasy.gps Bieg Fundacji Tesco - trasa biegu głównego na 10 km. Start 26.08.2017 o godzinie 12.30 na bulwarach wiślanych. Trasa biegu jest zróżnicowana krajobrazowo – biegnie bulwarami Wisły oraz przez tereny zielone krakowskiego Zwierzyńca. W połowie trasy – na ul. Malczewskiego na biegaczy czeka małe wyzwanie – podbieg pod Diabelski Most

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Krakowa

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Przyda się na spacerze

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Dlaczego warto chodzić na spacery?

Spacerowanie przynosi efekty. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Chodzenie na spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.