Trasy biegowe na Górze Parkowej w Krynicy to zimowa atrakcja, której chcieli turyści. Wielofunkcyjne trasy MTB mają służyć cały rok

Trasy biegowe w Krynicy-Zdroju

Góra Parkowa to miejsce z potencjałem, teraz wykorzystali zimowe warunki do uzupełnienia zimowej oferty uzdrowiska. Trasy są już gotowe.

Igrzyska Europejskie w Krynicy-Zdroju

Burmistrz Krynicy-Zdroju, podkreśla, że to także dzięki tej imprezie sportowej południowo-zachodni stok Góry Parkowej wiele zyska. Ma on być areną zmagań kolarzy MTB - to dyscyplina kolarstwa górskiego, polegająca na ściganiu się kolarzy na długiej, wytrzymałościowej trasie. Burmistrz końcem października pochwalił się kolejną dotacją, która pozwoli na rozbudowę infrastruktury dla rowerzystów.