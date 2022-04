Transfery. Lukas Podolski zagra w Wieczystej Kraków?! "To nie żarty, jeszcze nic nam nie umknęło"

Lukas Podolski zagra w Wieczystej Kraków?

Sławomir Peszko odpowiadał na pytania widzów i dziennikarzy, które pojawiły się na Twitterze. 37-latek przyznał, że gdyby miał możliwość sprowadzenia do Wieczystej Kraków jednego z dwóch zawodników, z którymi w przeszłości grał - Lukasa Podolskiego lub Roberta Lewandowskiego, to postawiłby na... "Poldiego". - Z "Lewym" grałem o wiele dłużej. Lech Poznań, reprezentacja Polski, mam też z nim lepszy kontakt. Dlatego chciałbym umocnić więzi z Podolskim, którym wrócił do Polski i prezentuje się świetnie. Tę jego lewą nogę widziałem rok na treningach w Kolonii. Wiem, do czego jest zdolna - przyznaje skrzydłowy Wieczystej.