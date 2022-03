Transfery last minute. „Nowy Koller” w Niecieczy, egzotyka w Lubinie, następca Angulo w Zabrzu

W poprzednich sezonach też był skuteczny, przez kilka lat w barwach pięciu klubów zdobył - jak wyliczył dziennikarz portalu sport.cz - 44 bramek w 177 spotkaniach elity czeskiej i słowackiej (od sezonu 2018/2019 co najmniej 6 goli rocznie).

Poznar jest wyceniany przez portal transfermarkt.de na 400 tysięcy euro, ale nie ujawniono kwoty, za jaką pozyskał go klub z Niecieczy. Ponieważ jego kontrakt wygasał w czerwcu, kwota odstępnego - według denik. cz - nie przekroczyła miliona koron (niespełna 200 tys. zł). Nie ujawniono także długości kontraktu. W przekonaniu do przenosin do Polski kapitana "Szewców" dużą rolę odegrał zatrudniony zimą przez Bruk-Bet czeski trener Radoslav Latal.