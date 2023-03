Tramwajem z Krakowa do Wieliczki. Są plany budowy nowego połączenia

Budowa połączenia tramwajowego łączącego Kraków z Wieliczką miałaby wpłynąć na ograniczenie wjazdu samochodów do stolicy Małopolski i zmniejszenie ruchu na krakowskich ulicach. Władze Krakowa cały czas biorą pod uwagę takie rozwiązanie.

- Jest pomysł, by linię tramwajową planowaną do Rżąki przedłużyć dalej do Wieliczki. Rozmawiamy w tej sprawie z władzami Wieliczki. Rozmowy dotyczą też stworzenia tam dużego parkingu park&ride. Ta gmina ma w planach zagospodarowania możliwość utworzenia takiego parkingu. Gdyby doszło do realizacji takiego rozwiązania, to mieszkańcy Wieliczki dochodziliby do tramwaju albo dojeżdżali do pętli samochodem. To jest dla nas bardzo ważne przedsięwzięcie z myślą o tym, aby ograniczyć wjazd pojazdów do Krakowa - przyznaje wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Specjaliści od transportu zwracają uwagę, że jest linia kolejowa z Krakowa do Wieliczki. - Ważne, aby to połączenie kolejowe było wykorzystane, nie dublowało się z inną trasą. Linia tramwajowa może mieć jakiś sens, jeżeli byłaby duża odległość między nią a linią kolejową. Cały czas trzeba jednak pamiętać o szansie, jaką daje kolej dla Krakowa. Są wyremontowane przystanki kolejowe i infrastruktura. Wystarczy na to nałożyć wysoką częstotliwość kursowania pociągów i mamy coś na wzór metra - komentuje prof. Andrzej Szarata z Politechniki Krakowskiej.

Wylicza, że np. pociągiem z Bronowic do rejonu Rynku Głównego można dojechać w około 8 minut. - To czas niewyobrażalnie krótki, jakiego nie mamy szans osiągnąć nawet na motocyklu. W przypadku skomunikowania Krakowa z Wieliczką można więc też brać pod uwagę rozbudowę sieci kolejowej, wprowadzenie łącznic. Mówi się również o budowie linii tramwajowej do Skawiny. Można to zrobić, ale pytam się po co wybudowano w Krakowie na Podgórzu łącznicę kolejową. Po to, by skrócić czas dojazdu pociągiem do Skawiny - dodaje prof. Andrzej Szarata.

Do Skawiny tylko pociągiem?

Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig wyjaśnia: - Jeżeli chodzi o tramwaj do Wieliczki, to brane są pod uwagę rejony, które tam bardzo się rozbudowują, ale są odległe od linii kolejowej. Dla mieszkańców byłoby istotne, aby mogli tam wsiąść do tramwaju i mieć możliwość bezpośredniego przyjazdu nim do Krakowa.

Wiceprezydent Andrzej Kulig przyznaje też, że władze Krakowa rozpatrywały budowę linii tramwajowej do Skawiny. - Myśleliśmy o tym. Skawina położyła duży nacisk na połączenia kolejowe. Dla nich pociąg jest istotniejszy. W tym wypadku pociągi z tramwajami prawdopodobnie więc by ze sobą konkurowały. Będziemy natomiast dążyć do utworzenia połączeń tramwajowych do osiedla Kliny i do Skotnik. Powstaną koncepcje takich rozwiązań - mówi wiceprezydent Andrzej Kulig.

Wariant linii tramwajowej z tunelem

Przypomnijmy, że na początku tego roku władze Krakowa przedstawiły raport z konsultacji, dotyczących budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka, która ewentualnie mogłaby być przedłużona do Wieliczki. W ich ramach mieszkańcom przedstawiono warianty, zakładające różne rozwiązania. Dwa z nich otrzymały największe poparcie. W raporcie zaznaczono, że podczas spotkania z mieszkańcami przeprowadzonego w ramach konsultacji, uczestnicy najczęściej wyrażali poparcie dla wariantu, który umożliwi obsługę komunikacyjną Szpitala Uniwersyteckiego.

Ten wariant zakłada, że trasa zostałaby poprowdzona wzdłuż ul. Wielickiej, a następnie skręcałby w stronę Szpitala Uniwersyteckiego. Za szpitalem zaplanowano pętlę końcową. W ramach konsultacji mieszkańcy mogli też wypełniać formularz. W tym wypadku najwięcej osób wskazało wariant, zakładający, że linia tramwajowa będzie prowadzić w kierunku Wieliczki przez ul. Wielicką, w tym w tunelu pod jej skrzyżowaniem z ul. Teligi i Kostaneckiego. Pętlę wyznaczono pomiędzy ul. Wielicką, Rydygiera i Czerwiakowskiego. W rejonie Miejskiego Centrum Opieki miałby natomiast powstać parking park&ride. Ten wariant został uznany przez ankietowanych za najbardziej perspektywiczną opcję na minimum 10 lat, głównie przez realizację przejazdu także w tunelu. W dokumencie zaznaczono również, że zdecydowanie najwięcej wątpliwości wśród mieszkańców budzą warianty, które ingerują w tereny zielone, w tym cenny przyrodniczo obszar Słonej Wody.

Budowa linii tramwajowej do osiedla Rżąka ma umożliwić:

lepsze skomunikowanie południowych osiedli Krakowa: os. Rżąka, południowej części os. Nowy Bieżanów – zapewnienie mieszkańcom niezawodnego i szybkiego środka transportu;

poprawę obsługi Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego oraz Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie;

zatrzymanie części ruchu wjazdowego do Krakowa od strony Wieliczki i autostrady A4 dzięki budowie parkingu park&ride i umożliwieniu przesiadki na linie tramwajowe i autobusowe. W przeszłości burmistrz Wieliczki Artur Kozioł tak skomentował pomysł budowy linii tramwajowej do tego miasta z Krakowa: - Za kilka lat wydłużenie tramwaju w stronę Wieliczki będzie niezbędne. Szybka Kolej Aglomeracyjna służy przede wszystkim mieszkańcom centrum Wieliczki oraz gminy, natomiast mieszkańcy m.in. wciąż rozbudowującego się osiedla Krzyszkowice z niego nie korzystają, bo mają zbyt daleko do stacji PKP. Ceny samochodów elektrycznych zaczynają spadać