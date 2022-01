Tramwajem na słowacki stok w austriackim Tyrolu? Muttereralm - to jazda na nartach z widokiem na bajkowy Innsbruck!

Narty w samym sercu austriackiego Tyrolu

85 - tyle hektarów gospodarze ośrodka oddają w tym sezonie do dyspozycji miłośników jednej i dwóch desek na stokach Nockspitze. Choć szczyt wznosi się na 2403 m n.p.m., to górna stacja kolejki znajduje się nieco niżej - na 1804 m n.p.m. Nartostrady mają zaś od 700 do 4200 m, a schodzą do Mutters i Gotzens.

To stacja rodzinna, a więc odnajdziemy tu odpowiednie warunki dla wszystkich. Na tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z narciarstwem, czeka 6,4 km tras oznaczonych kolorem niebieskim. Dla bardziej wprawnych, a więc tych, którzy rozglądają się głównie za „czerwonymi” nartostradami, ratrakuje się kolejne 7,8 km stoków.

A co z tymi, którzy pragną większych wyzwań? Wszyscy, którzy lubią dodatkowy zastrzyk adrenaliny, wysiadając na górnej stacji, powinni kierować się w lewo. Wtedy na pewno odnajdą czarną „4”.