Tramwaj na Górkę Narodową. Miasto przypomina, jak pojedzie

- Z naszej strony jest przygotowanie, nawet jak idzie o tramwaj. Tam jest praktycznie wszystko gotowe. Przepisy mówią, że jak mówimy o inwestycji liniowej, trzeba się zwrócić do wszystkich sąsiadów. Tu to prawie 5000 osób. Daje pan gwarancję, że nie znajdzie się kilka, które powiedzą, że nie chcą tutaj tramwaju? Cała procedura może trwać i trwać - mówił przed świętami Bożego Narodzenia w Radiu Kraków prezydent Jacek Majchrowski.

Póki jednak nie ma decyzji zezwalającej na budowę, to Zarząd Inwestycji Miejskich przypomina przebieg nowej trasy tramwajowej. Realizacja inwestycji rozpocznie się już od skrzyżowania ulic Wybickiego, dr. Twardego i Bratysławska. Powstanie tam przystanek z 1 peronem tramwajowym. Kolejne dwa perony powstaną przy skrzyżowaniu z ul. Fieldorfa Nila. Zostanie także zmodernizowana jezdnia tej ulicy, a skrzyżowanie tej ulicy z ul. Krowoderskich Zuchów stanie się rondem. Do ul. Fieldorfa Nila będzie dochodził buspas i jezdnia do obsługi parkingu.

Nowe parkingi P&R

Trzy perony tramwajowe powstaną na pętli Krowodrza Górka. Tam też zostanie wybudowany pierwszy z trzech parkingów P&R. Dalej linia tramwajowa będzie biegła w kierunku północnym, przecinają ul. Opolską. Arteria zostanie mocno przebudowana – powstanie dwukomorowy tunel drogowy o długości ok. 100 m. Trasa tramwajowa zostanie poprowadzona górą, podobnie jak nowa ulica, łącząca Pachońskiego z Opolską.