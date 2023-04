Tragiczny bilans świątecznego weekendu. Podczas wielkanocnych wyjazdów w Małopolsce zginęły 3 osoby, a 18 zostało rannych Aleksandra Łabędź

Podczas wielkanocnych wyjazdów w Małopolsce w 20 wypadkach drogowych zginęły 3 osoby, a 18 zostało rannych. Małopolska Policja

Krakowska policja podsumowała świąteczne wyjazdy i powroty "Wielkanoc 2023". Według wstępnego bilansu tegorocznych wyjazdów świątecznych, w okresie od 7 do 10 kwietnia br. doszło do 20 wypadków drogowych, w których zginęły 3 osoby, a 18 zostało rannych. Do pierwszego poważnego wypadku doszło w Wielką Sobotę około godz. 21.45 w Mogilanach. Kierujący Mercedesem potrącił tam 49-letniego mężczyznę, który poruszał się poboczem. Pieszy poniósł śmierć na miejscu.