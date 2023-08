Tragedia w żwirowni w Radłowie. Do wyrobiska pożwirowego wpadła ładowarka. Nurkowie wydobyli z wody ciało 59-letniego operatora sprzętu

Akcja ratunkowa na wyrobisku pożwirowym w Radłowie

Do wypadku doszło w piątek (11 sierpnia) przed godziną 9 na terenie zakładu eksploatacji kruszywa w Radłowie. Z informacji, jakie przekazali strażacy, do zbiornika wodnego miała wpaść koparko-ładowarka z operatorem w środku. Później okazało się, że była to ładowarka.

Na miejsce zadysponowano liczne jednostki straży pożarnej z PSP w Tarnowie oraz OSP Radłów i OSP Wola Radłowska.

Ratownicy informują, że pojazd może znajdować się na głębokości około 12 metrów. Trwają poszukiwania operatora przez nurków z JRG 2 Tarnów. Na miejsce, jako wsparcie jadą również nurkowie ze straży pożarnej w Nowym Sączu.