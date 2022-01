Tragedia w Tatrach. Przyjaciele żegnają przewodnika Michała Kruczałę, który z dwoma towarzyszami zginął podczas wspinaczki na Gerlach

Michał Kruczała zginął pod Gerlachem razem z dwoma innymi Polakami

W niedzielę odnaleziono ciała tragicznie zmarłych turystów, którzy od dwóch dni byli poszukiwani w rejonie Tatr Słowackich. Wśród nich był Michał Kruczała - przewodnik górski, posiadający uprawnienia UIMLA (Union of International Mountain Leader Associations), a także członek Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie. Mężczyznę żegnają w pełnych wzruszenia słowach przyjaciele, znajomi, towarzysze wycieczek.

"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy i przekazujemy wiadomość o śmierci członka naszego Koła - Michała Kruczały, który wraz z dwoma towarzyszami zginął w Tatrach.

Pełen energii, uśmiechu, dobrego humoru. Zawsze chętny do pomocy oraz dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami. Zarażał pasją do gór. Takim na zawsze Go zapamiętamy. I choć niezwykle ciężko mówić o Nim w czasie przeszłym to wiemy, że pozostanie w naszych wspomnieniach i wierzymy, że odnalazł spokój.