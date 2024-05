X Festiwal Studiów Azjatyckich i Afrykańskich obfitował w treści i aktywności dla zwiedzających w każdej kategorii wiekowej. Przed wejściem można było pobrać paszport festiwalowy, w którym za każdą aktywność otrzymywało się kolorową pieczątkę. Uprawniały one do skorzystania z Meido Cafe i zniżek do partnerskich restauracji.