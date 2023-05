Tour de Pologne w Krakowie przynajmniej do 2026 roku

- Chcę podziękować wszystkim, którzy dokładają cegiełkę do wyścigu – mówi Czesław Lang, dyrektor Tour de Pologne. - To codzienna, 5-godzinna transmisja do ponad 100 państw na całym świecie, od startu do mety. Ubiegłoroczny TdP najbardziej oglądano w Indiach, było to 7 – 8 mln ludzi codziennie. Jesteśmy w World Tour, tam gdzie Giro d’Italia, Tour de France. Mamy ten sam regulamin, te same drużyny startują.