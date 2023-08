Tour de Pologne 2023 trasa Kraków. Duże utrudnienia w ruchu i zmiany w komunikacji miejskiej. Sprawdź, które ulice będą zamknięte

Tour de Pologne 2023 Kraków utrudnienia: zamknięte ulice, zmiany w komunikacji miejskiej

Trasa 7. etapu wyścigu kolarskiego 80. Tour de Pologne UCI World Tour na terenie Krakowa:

Wjazd do Krakowa nastąpi około godz. 17.50 (od strony Kryspinowa, drogą wojewódzką nr 774) i kolarze pojadą ulicami: Olszanicką (całą szerokością jezdni), Chełmską, Junacką, Królowej Jadwigi, al. Focha, al. Mickiewicza (zachodnią jezdnią przeciwnie do kierunku ruchu), Reymonta, Piastowską, ponownie Królowej Jadwigi i al. Focha, gdzie rozpoczną się trzy pięciokilometrowe rundy (al. Focha, al. Mickiewicza, ul. Reymonta, ul. Piastowska, ul. Królowej Jadwigi, al. Focha). Finisz będzie miał miejsce na al. Focha przy Błoniach.

Trasa 4. etapu Tour de Pologne Junior:

Około godz. 17.50 nastąpi wjazd do Krakowa (od strony Kryspinowa, drogą wojewódzką nr 774) i kolarze pojadą ulicami: Olszanicką (całą szerokością jezdni), Chełmską, Junacką, Królowej Jadwigi, do skrzyżowania z Piastowską, na których to ulicach pomiędzy godz. 17.30 a godz. 18.30 zostaną wprowadzone chwilowe przerwy w ruchu.

Zalecane objazdy

Informacja na temat zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

Nadal funkcjonować będzie wyznaczony dodatkowy słupek dla przystanku Cichy Kącik 04, zlokalizowany na ul. Chodowieckiego, po skręcie z ul. Igrców (autobusy będą wyjeżdżać z pętli Cichy Kącik ulicami Chodowieckiego i Reymonta).

Etap 3 – przygotowanie do wyścigu głównego – w godz. ok. 14:00– 19:30

W związku z przygotowaniem do wyścigu głównego zostanie wyłączony ruch pojazdów na zachodniej jezdni Al. Mickiewicza od Mostu Dębnickiego do ul. Reymonta, na ul. Piastowskiej, na odcinku od ul. Reymonta do Al. 3 Maja oraz na ul. Reymonta (nie będzie możliwości dojazdu do pętli autobusowej Cichy Kącik).

W związku ze zmianą organizacji ruchu na Alejach Trzech Wieszczów będą wprowadzone następujące zmiany przystankowe (dotyczące kierunku Ronda Grunwaldzkiego):