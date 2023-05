Toshikazu Kawaguchi, autor bestsellera "Zanim wystygnie kawa" przyjedzie do Krakowa

Japoński producent, reżyser i dramatopisarz Toshikazu Kawaguchi szturmem podbił serca nie tylko polskich czytelników. Jego bestsellerowa powieść "Zanim wystygnie kawa" powstała na bazie sztuki pod tym samym tytułem. Powieść doczekała się te ekranizacji w reżyserii Ayuko Tsukahary i sprzedała się na całym świecie w ponad 3 milionach egzemplarzy.

Wizyta autora zbiegnie się z premierą 2. tomu, czyli „Zanim wystygnie kawa. Opowieści z kawiarni”. Polski wydawca zapowiada, że autor w ramach swojego tournée odwiedzi m.in. Warszawę, Poznań czy Katowice. Jednym z punktów będzie spotkanie autorskie w Krakowie, w Międzynarodowym Centrum Kultury, które jest zaplanowane na 16 maja o godzinie 18.00. Spotkanie poprowadzi Adam Szaja. Po nim autor będzie podpisywał książki.

Na czym polega sukces "Zanim wystygnie kawa"? Powieść Toshikazu Kawaguchiego to tzw. literatura uzdrawiająca. Lecznicza moc powieści przejawia się w wolnej, refleksyjnej narracji, sennej rzeczywistości, w której spotkamy ludzi podobnych do nas samych, chociaż doświadczających magicznych podróży w czasie. Opowieści bohaterów pozwalają docenić to, co w życiu najważniejsze, dając tym samym nadzieję na lepszą przyszłość